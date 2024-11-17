В Китае Cadillac XT6 слегка обновили

Представленный в 2019 году автомобиль Cadillac XT6 остаётся самым старым в линейке премиальных внедорожников этого производителя. Кроссовер нуждается в обновлении, и в Китае он получил рестайлинг в жизненного середине цикла. На выставке Auto Guangzhou 2024 была представлена обновлённая версия трёхрядного кроссовера. Она получила настолько незначительные изменения дизайна, что они вряд ли смогут скрыть возраст модели XT6.

Рестайлинговый XT6 в Китае представлен в трёх вариантах. Базовая модель сохранила дизайн текущей версии. Более дорогие модификации получили затемнённые элементы отделки и новый комплект многоспицевых колёс Carbon Gray. Кроме того, обновлённые версии оснащены монохромной эмблемой Cadillac, которая подчёркивает тёмный стиль.

Возможно, главным изменением обновлённого XT6 стала компоновка салона. Кроссовер снова имеет три ряда сидений, но теперь рассчитан только на шесть пассажиров вместо семи в конфигурации 2+2+2 во всех комплектациях. Во втором ряду установлены капитанские автосиденья с шестипозиционными подголовниками, двухсекционными подлокотниками, а также функцией электрорегулировки и массажа.

Передний и второй ряды теперь оснащены функцией вентиляции и подогрева. Экран на центральной панели вырос до 10 дюймов. Среди других особенностей обновлённого XT6 — 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с цветным проекционным дисплеем, 22 активные системы безопасности, активная подвеска RTD, система полного привода с двойным сцеплением, система ночного видения, круговой парктроник, вибрация сидений для повышения безопасности, обивка из кожи Opus для сидений и панелей салона, а также аудиосистема Bose Performance с 14 динамиками.

Cadillac не обновил двигатель. Автомобиль обладает 2-литровым четырёхцилиндровым турбомотором с системой мягкого гибрида на 48 В, который выдаёт до 233 л.с. и 349 Нм крутящего момента. V6 для этого рынка недоступен, но версия для США может получить другие варианты двигателей.

Cadillac уже предлагает модель XT6 2025 года, поэтому американскую версию XT6 в середине следующего года можно ждать как модель 2026 года. Электрическая версия XT6 под именем Cadillac Vistiq также должна пополнить линейку бренда в 2026 году. Её стартовая цена составит менее $80000.