Люксовый автопроизводитель останется верным себе при производстве электромобилей

Во время недавнего общения с представителями средств массовой информации руководители автопроизводителя Cadillac рассказали о желании создать до конца года электромобиль серии V с улучшенными характеристиками. Он может быть основан на первом электромобиле этого производителя под названием Lyriq. Также представители компании подтвердили намерение создать спортивный электромобиль.

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В 2021 году компания утверждала, что начнёт продажи электромобилей не раньше 2030 года. В итоге модель Lyriq появилась в 2021 году, а обновлённый вариант был подтверждён в 2022 году. Тогда же было представлено три электромобиля: Escalade IQ, Optiq и Vistiq.

Первая модель является главным кандидатом на создание производительной версии электромобиля. Бензиновый вариант Escalade обладает вариантом V с двигателем V8 с турбонаддувом, на основе которого и может быть выполнен электромобиль. Или же трёхмоторная система полного привода на GMC Hummer EV (до 1000 л.с.) может стать основой будущего Escalade IQ. К концу 2024 года ответ должен быть получен.

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