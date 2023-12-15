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Автопроизводитель General Motors поделился фотографиями семиместного электрокроссовера Cadillac Vistiq, который должен поступить в продажу не раньше 2025 года. Предлагается ознакомиться с его внешним видом, поскольку технические характеристики компания не называет.
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Cadillac Vistiq имеет длину примерно 5 м, что относится его к крупным универсалам. По внешнему виду это классический внедорожник с горизонтальным капотом и крышей.
Премиальный вид автомобилю придаёт наличие сервоприводов на наружных дверных ручках, диаметр колёс не менее 21 дюйм, состоящая из раздельных блоков оптика. Хватит ли этого для того, чтобы заинтересовать покупателей в США, неизвестно. Продажи автомобилей Cadillac там на протяжении уже несколько десятилетий находятся на грани рентабельности. Больший спрос за счёт громкого имени у этого автомобиля может быть на рынке Китая.