Мощность одной достигнет 1341 л.с., а вторая будет бензиновой.

BMW готовит к выпуску две новые версии своей знаменитой модели M3. Одна из них будет электрической, а другая сохранит традиционный бензиновый движок. Об этом сообщил директор подразделения BMW M, Фрэнк ван Мил, в интервью изданию Bimmer Today.

Электрическая версия M3 будет оснащена четырьмя двигателями, что позволит достичь впечатляющей мощности в 1341 лошадиную силу. Тестирование этой технологии уже ведется на общедоступных дорогах с 2022 года. Электромобиль будет построен на новой специализированной платформе BMW Neue Klasse EV.

Что касается бензиновой версии, она будет использовать проверенный 3,0л 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом. Этот двигатель уже зарекомендовал себя и будет адаптирован для соответствия будущим экологическим стандартам, особенно в Европейском союзе. Бензиновая M3 будет построена на обновленной версии платформы CLAR, которая уже используется в текущих моделях M3.

Фрэнк ван Мил не уточнил, будет ли в новых моделях использоваться гибридная технология, но это остается в рамках возможного, учитывая последние тенденции в автомобилестроении.

Таким образом, будущие покупатели BMW M3 смогут выбирать между мощной и инновационной электрической моделью и более традиционной, но не менее динамичной бензиновой версией. Обе модели обещают сочетать высокие технологии и превосходные характеристики, которые фанаты BMW ценят на протяжении многих лет.