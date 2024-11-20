Данный автомобиль должен будет участвовать в официальных драг-гонках, чтобы стать самой быстрой моделью M2 в мире

В Великобритании была представлена модель BMW M2, обладающая мощностью 1500 лошадиных сил. Этот автомобиль создан тюнинг-ателье R44 Performance в сотрудничестве со специалистами Tom Wrigley Performance. Хотя модель в первую очередь предназначена для выставок, разработчики намерены участвовать в официальных драг-гонках с целью завоевать титул самого быстрого M2 в мире.

Тюнеры не раскрывают подробностей о доработках двигателя, но известно, что модель сохранила штатный шестицилиндровый мотор. Заводская система турбонаддува с двумя компрессорами была заменена на одну, значительно более мощную турбину с двумя перепускными клапанами. В ходе доработки были пересмотрены многие внутренние компоненты, улучшена система охлаждения, а восьмиступенчатая трансмиссия также была изменена для повышения эффективности. Дополнительно суперкар оборудован системой полного привода, адаптированной с механизма, использующегося в соответствующей версии BMW M3.

Снаружи, кроме аэродинамических адаптаций и индивидуальных колес Wossen, M2 отличается от стандартной модели только незначительно. Известно, что некоторые кузовные элементы были заменены на карбоновые версии. На задней части автомобиля установлена парашютная система, которая поможет улучшить его тормозные характеристики. Внутри салона тюнеры практически полностью убрали оригинальное оборудование, установив облегченные углеродные «ковши» с многоточечными ремнями безопасности вместо стандартных сидений.

Создатели этой экстремальной версии BMW M2 планируют участвовать в дрэг-гонках, которые стартуют в США. Первое соревнование намечено на март следующего года.