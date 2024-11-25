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Появились изображения будущего смартфона Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy A56 5G получит изменённый модуль камер

Компания Samsung готовится к выпуску своего нового смартфона средней ценовой категории. Несколько утечек уже кое-что рассказали о Galaxy A56 5G. Однако его дизайн оставался загадкой. Теперь изображения пролили свет на то, как может выглядеть устройство.

Судя по ним, аппарат имеет много общего с Samsung Galaxy A55 5G: плоские грани, плоский экран, закруглённые углы и отверстие для передней камеры по центру. Рамки экрана тонкие, хотя их толщина неравномерна — нижняя рамка заметно шире остальных.

На правой стороне устройства снова находится выступ Key Island. Он содержит кнопки питания и регулировки громкости. В отличие от предшественника с тремя отдельными вырезами для каждой камеры, эта модель использует общий модуль для всех трёх камер.

Эта смена дизайна кажется частью общей тенденции. Утечки по Galaxy A26 и A36 говорят о том же. Таким образом, похоже, что новое поколение линейки Galaxy A сохранит единый стиль.

Эти изображения Galaxy A56 появились вскоре после того, как были раскрыты некоторые характеристики. Galaxy A56 5G будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Это является значительным улучшением по сравнению с 25 Вт у A55 5G. Ёмкость аккумулятора останется 5000 мАч.

Ожидается, что Galaxy A56 5G будет работать на Exynos 1580, хотя официального подтверждения пока нет. Если Samsung будет придерживаться своего обычного графика, телефон может поступить в продажу в марте.

#смартфоны #samsung
Источник: phonearena.com
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