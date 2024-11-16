Размеры телефона составляют 164×77,5×7,7 мм или 9,7 мм, если учесть выступ камеры.

В следующем году Samsung планирует расширить свою линейку среднебюджетных смартфонов, и одним из наиболее ожидаемых устройств станет Galaxy A26. Этот смартфон, как ожидается, появится на рынке в начале 2025 года, и уже сейчас стали доступны некоторые детали о его дизайне и технических характеристиках.

Новые рендеры, основанные на CAD-модели смартфона, позволили увидеть дизайн Galaxy A26. Смартфон будет оснащён уже приевшимся дизайном с тремя камерами, который напоминает стиль камер Galaxy Z, а также будущих моделей Galaxy A36 и A56. Камеры расположены в модуле, который по размеру кажется меньше, чем у предшественника Galaxy A25, что делает общий вид более компактным. Если говорить о передней панели, то она тоже выглядит немного устаревшей. Смартфон по-прежнему оснащён экраном с вырезом, широкими рамками и подбородком, что делает его внешний вид менее современным. Пользователи надеются, что Samsung вскоре обновит дизайн передней панели, чтобы сделать его более актуальным.

Конкретные размеры Galaxy A26 составляют 164×77,5×7,7 мм, или 9,7 мм, если учитывать выступ модуля камеры. Смартфон также будет оснащён датчиком отпечатков пальцев, который расположится сбоку. Это означает, что функция распознавания отпечатков пальцев под экраном на данный момент не рассматривается. Galaxy A26 будет обладать чипсетом Exynos 1280, который, по некоторым источникам, будет представлен в версии с тактовой частотой до 2.6 ГГц для двух основных ядер. Смартфон будет доступен с 6 ГБ оперативной памяти, а также с вариантами внутренней памяти 128 ГБ и 256 ГБ. Кроме того, устройство поддерживает расширение памяти с помощью карт microSD. Смартфон, вероятно, будет работать на операционной системе Android 15.