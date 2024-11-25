Samsung GDDR7 может войти в состав нового поколения игровых видеокарт Nvidia

Похоже, что Samsung сумела выиграть у конкурентов соревнование за заказы одной из ведущих компаний мира. Память GDDR7 может применяться в составе выходящих скоро видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 50. Это можно считать большим успехом, тем более на фоне трудностей Samsung на рынках памяти HBM для искусственного интеллекта.

Информацию предоставило южнокорейское издание Greened.kr. Samsung входит в число трёх ведущих производителей, разработавших память GDDR7. Другими двумя компаниями являются SK Hynix и Micron. Решения Micron широко использовались Nvidia в картах RTX 40 и RTX 30, в том числе память GDDR5X и GDDR6X.

Ожидается, что память GDDR7 от Samsung будет использоваться как в настольных видеокартах, так и в версиях для ноутбуков. В ноутбуках Nvidia может использовать чипы GDDR7 всех трёх производителей, но Samsung будет в приоритете.

На данный момент известно, что Nvidia планирует использовать модули памяти GDDR7 как 28 Гбит/с, так и 32 Гбит/с. RTX 5080, в частности, будет использовать самые быстрые модули памяти, в то время как остальная линейка ограничится более консервативной скоростью 28 Гбит/с на контакт. Для RTX 5090 версия 28 Гбит/с всё равно обеспечивает значительное увеличение пропускной способности до 1792 ГБ/с (+78%) по сравнению с 1008 ГБ/с у RTX 4090. Nvidia могла бы использовать 32 Гбит/с, но RTX 5090 требует больше чипов памяти из-за широкой 512-битной шины, что могло бы увеличить энергопотребление всей платы.

Также сообщается, что Samsung уже анонсировала модули памяти GDDR7 16 Гб и 24 Гб. В будущем она собирается выпустить чипы 42,5 Гбит/с. Решения на 24 Гб могут обеспечить большую ёмкость, но их появления ждут позже.

Игровые карты GeForce RTX 50 должны анонсировать в начале января на выставке CES 2025.