Nvidia анонсировала графический процессор RTX 5090, который удивляет своими размерами и производительностью. Однако потенциальная цена новинки вызывает опасения у покупателей, ведь она может значительно превысить стоимость RTX 4090.

Nvidia готовит к запуску новый графический процессор RTX 5090, который обещает стать настоящим прорывом в мире высокопроизводительных видеокарт. По информации от MEGAsizeGPU, размер корпуса GPU RTX 5090 достигает 744 мм², что на 22% больше, чем у предшественника RTX 4090. Это увеличение площади корпуса может привести к значительному росту числа ядер CUDA, что в свою очередь обеспечит впечатляющую производительность в играх и сложных вычислениях.

Согласно утечкам, RTX 5090 может получить целых 21 760 ядер CUDA. Для сравнения, RTX 4090 располагает 16 384 ядрами. Этот прирост в 33% предоставит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, новые возможности. Однако за такие улучшения придется заплатить. Ожидаемая цена RTX 5090 колеблется от $1 800 до $1 900, что на $300 больше, чем стартовая цена RTX 4090.

Большой размер матрицы также вызывает вопросы о тепловыделении. С учетом предполагаемого TDP в 600 Вт, кулеры на новых картах могут стать еще более массивными. Это значит, что пользователям придется обратить внимание на системы охлаждения, чтобы избежать перегрева.

Кроме того, увеличение размера матрицы связано с ростом цен на производственные процессы. Хотя Nvidia использует технологию TSMC 4NP, которая не является новейшей, ожидаемое повышение цен на 10% в следующем году может сказаться на конечной стоимости RTX 5090.

В условиях дефицита RTX 4090, которые сейчас сложно найти по цене менее $2 000, спрос на RTX 5090 может оказаться высоким. Геймеры, жаждущие новинок, могут столкнуться с ситуацией, когда цены на новые модели значительно превышают рекомендованные. Nvidia снова поднимает планку в мире графических процессоров, но с этим приходят и новые вызовы для пользователей, готовых инвестировать в мощные решения.