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Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель NVIDIA надеется, что приход к власти Трампа не навредит международному сотрудничеству в сфере науки и технологий
Но сама компания будет подчиняться всем законным требованиям властей США.

По информации Reuters, 61-летний уроженец Тайваня Дженсен Хуан (Jensen Huang) во время своего визита в Гонконг для выступления перед местными студентами коснулся широкого спектра тем, но обсуждения политической конъюнктуры избежать не смог. Основатель NVIDIA, которой недавно удалось закрепиться в статусе самой дорогой публичной компании мира, выразил надежду, что приход к власти Дональда Трампа (Donald Trump) в США не сможет помешать международному сотрудничеству в сфере науки и технологий. При этом глава компании подчеркнул, что она будет подчиняться всем требованиям властей США, но при этом не забывать о поддержке своих клиентов по всему миру.

Источник изображения: NVIDIA

Генеральный директор NVIDIA также призвал защитников природы не очень беспокоиться по поводу роста потребности центров обработки данных в мощных источниках энергии, которая диктуется бурным развитием систем искусственного интеллекта. Последние, по его словам, позволят найти более прогрессивные материалы для производства аккумуляторов, помогут проектировать более совершенные ветряные турбины или найти лучшие способы хранения диоксида углерода. Чтобы частично снять озабоченность общества растущими потребностями центров обработки данных в электроэнергии, Хуан предлагает строить их на удалении от населённых пунктов и снабжать собственными источниками электроэнергии возобновляемого типа.

Выступая в Гонконге перед местными студентами, глава NVIDIA признался, что в какой-то степени завидует им, поскольку в научной сфере сейчас создаются равные для всех условия, и искусственный интеллект будет способствовать большому количеству открытий в самых разных сферах. Время для начала научной карьеры, по его мнению, сейчас наилучшее.

#nvidia #искусственный интеллект #дональд трамп #дженсен хуан #гонконгский университет науки и технологии
Источник: reuters.com
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