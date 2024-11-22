Процессор в RTX 5090 почти на четверть больше, чем в RTX 4090

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 станет флагманом линейки GeForce RTX 50 Blackwell. Эта карта должна стать значительно более продвинутой по сравнению с нынешним флагманом RTX 4090. Похоже, ради этого графический чип пришлось сильно увеличить в размерах, несмотря на использование техпроцесса TSMC 5 нм.

По информации издания MEGAsizeGPU, площадь кристалла GPU GB202 будет 744 мм² (24 × 31 мм). Размер упаковки чипа составит 63 × 65 мм, что примерно равно 4095 мм². Для сравнения, у GPU AD102 RTX 4090 размер кристалла — 609 мм², а размер упаковки — 2601 мм² (51 × 51 мм). Это увеличение на 22% в размере кристалла и на 57% в размере упаковки.

Больший размер кристалла не обязательно означает, что чип будет тратить больше энергии или сильнее нагреваться. К тому же его размер меньше, чем у чипа Turing TU102 (754 мм²), который применялся в поколении карт RTX 20. Этот чип стал первым с поддержкой Tensor и ядер RT в игровых картах Nvidia. С тех пор с каждым новым техпроцессом размеры чипов флагманов уменьшались.

Что касается характеристик, GeForce RTX 5090 будет оснащена PCB PG144/145-SKU30 и GPU GB202-300-A1. В чипе будет активировано 170 SM из 192, он будет оснащён 21 760 ядрами вместо полного числа 24 576. Это сокращение на 11,4%, что немного больше, чем 11,1% сокращения у RTX 4090 по сравнению с полным чипом AD102.

Карта получит 32 ГБ GDDR7 с интерфейсом 512 бит и скоростью 28 Гбит/с. Это даст до 1792 ГБ/с пропускной способности. Кроме того, будут улучшены кеш L3 и методы сжатия памяти для увеличения общей пропускной способности GPU. Карта будет иметь рейтинг TBP в 600 Вт. Реальное потребление энергии в играх будет значительно ниже этого значения. Предполагается, что модель Founders Edition будет оснащена двухслотовым кулером.

Ожидается, что GeForce RTX 5090 будет представлена на CES 2025, и в ближайшие месяцы появится больше информации.