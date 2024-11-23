Microsoft подтвердила проблему со звуком в Windows 11 и работает над её исправлением

Некоторые пользователи персональных компьютеров в настоящее время сталкиваются с багом после обновления до Windows 11 24H2. Уровень громкости на их ПК неожиданно увеличивается до 100%. Этот баг чаще всего наблюдается на игровых компьютерах. При этом не появляются сообщения об ошибках или другие индикаторы, только внезапно громкий звук.

На данный момент Microsoft подтвердила наличие ошибки и выяснила, что она возникает, когда выполняются одно или несколько из следующих условий:

ПК обновился до Windows 11 24H2.

Используется внешняя звуковая система Creative Sound BlasterX G6 (USB-цифровой аудиоконвертер).

Компьютер был вручную переведён в режим сна, а затем вручную пробуждён.

Был подключен и сразу отсоединён внешний аудиоконвертер от системы.

Регулировалась громкость внешнего аудиоконвертера, и он сразу же был отсоединён.

По данным Microsoft, проблема связана с ошибкой в сервисе AudioEndpointBuilder, который работает с аудиоустройствами. Более подробной информации не было предоставлено, но компания работает над исправлением и обещает предоставить обновления на странице поддержки.