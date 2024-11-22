Для исправления ситуации необходимо установить апдейт KB5046714.

В течение последних нескольких дней ряд пользователей Windows 10 22H2 мог столкнуться с невозможностью установки или обновления некоторых приложений, о чём Microsoft уведомила на своём официальном сайте, сообщив, что данное поведение не связано с каким-либо апдейтом, а является причиной неудачного релиза пакета WinAppSDK 1.6.2, который приводил к ошибке.

Источник фото: Neowin

Как сообщает издание Neowin, софтверный гигант оперативно решил возникшую проблему, которая не позволяла обновлять и устанавливать не только собственные приложения Microsoft, но и программы от сторонних разработчиков, выпустив апдейт KB5046714, содержащий как решение данного вопроса, так и ряд других улучшений.

Отмечается, что данное обновление не является обязательным, поэтому может быть проигнорировано пользователями, хотя в случае возникающих проблем с установкой приложений способно исправить ситуацию.