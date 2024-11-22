Baldur's Gate 3 не теряет популярности

В момент своего выпуска в 2023 году игра Baldur's Gate 3 произвела настоящий фурор. Это неудивительно, учитывая огромное количество контента и возможностей кастомизации, а также разнообразных персонажей. В игре почти всё зависит от игроков, и богатство выбора делает каждое новое прохождение неповторимым.

Одиночные РПГ обычно быстро теряют популярность, поскольку люди проходят игру один или два раза и перестают играть. Однако Baldur's Gate 3 продолжает оставаться популярной. По словам директора по изданию Larian Studios Майкла Дауса, в этом году Baldur's Gate 3 показала лучшие результаты, чем в 2023 году. Конечно, следует иметь в виду, что в 2023 году она была выпущена только осенью.

Однако статистика показывает показатели в среднем за день. Пик количества игроков за день вырос на 3%, среднее количество игроков в день увеличилось на 20%, а среднее количество пользователей на Steam Deck выросло на 60%. Есть множество причин, по которым Baldur's Gate 3 продолжает оставаться популярной. Larian Studios получила отличную поддержку от сообщества и устраняла проблемы в игре, добавляя новый контент. С момента релиза игра получила несколько новых концовок для основных спутников, а также официальную поддержку модов.

Моды — это одна из основных причин, по которой в Baldur's Gate 3 играет всё больше людей. Хотя моды были доступны на ПК и раньше, они не имели официальной поддержки со стороны разработчиков и требовали нескольких шагов для установки, что могло привести к поломке игры. Однако теперь разработчики добавили официальный менеджер модов. Он позволяет игрокам легко модифицировать игру и значительно упрощает процесс удаления модов.

Одним из самых значимых шагов, предпринятых Larian, было предоставление пользователям консольных версий доступа к менеджеру модов. Это редкость, когда игры на консолях получают возможность модификации. Например, игры The Sims 4 известны своими модами на ПК, но для игроков на консолях эта возможность отсутствует. Это был важный шаг со стороны Larian, и он помог сохранить актуальность игры наряду с постоянными обновлениями.