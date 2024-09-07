В обновлении добавлено большое количество инструментов для моддинга и новые концовки

Компания Larian Studios недавно выпустила патч 7 для Baldur's Gate 3 для ПК. Это обширное обновление весит 11,6 ГБ, однако для его установки потребуется около 160 ГБ свободного места на диске. Игроки долго ждали это обновление, поскольку оно, наконец, вводит злые концовки, о которых так мечтали поклонники. В игре теперь доступно 13 различных концовок с кинематографическими эффектами, включая уникальные финалы для персонажей.

Еще одним значимым нововведением в патче 7 является общественный выпуск инструментов для моддинга. Редактор можно загрузить как отдельное приложение через Steam. Необходимо убедиться, что дополнительный контент активирован на странице магазина и что в библиотеке Steam активирована вкладка "Инструменты", чтобы увидеть приложение после его установки.

Теперь игра также официально поддерживает некоторые скриптовые моды, использующие язык программирования Osiris, что дает возможность авторам модов загружать свои скрипты, проводить отладку и исправлять ошибки сборки. Моды можно публиковать непосредственно из инструментария, что упрощает процесс.

В патче 7 Baldur's Gate 3 пользователи получили встроенный менеджер модификаций. Это нововведение позволяет им удобно просматривать моды, созданные с помощью инструмента разработки, устанавливать их прямо в процессе игры и удостоверяться, что все игроки в кооперативной сессии используют одни и те же модификации.

Сама игра также получила несколько обновлений. В режиме чести, например, добавлены новые легендарные действия и различные улучшения:

Если Дрор Рагзлин попадет в паучью ловушку, он постарается наладить контакт с пауками, обитающими там, используя новое заклинание под названием Принуждение арахнидов. Это позволит ему объединить силы с ними против истинного противника — вас. Bulette теперь обладает новым состоянием, получившим название Diamond Scales, а также новым легендарным действием — Shredding Scales. У Malus Thorm появилось новое легендарное действие Grasping Appendage. Для зрителей добавлены новые аура и заклинание: Panicked Sentinel и Ocular Nightmare соответственно. У Ч'раи Ца'ан, командующего гитьянками во ВТОРОМ акте, есть новое легендарное действие — Soul Sacrifice. Ч'раи Хар'раку, возглавляющему гитьянков в базе рыцарей Щита, добавлен экшен под названием "Объятия Ту'нарата". Также у Ptaris появился новый легендарный экшен под наименованием Ptarian Dogma.

На данный момент патч 7 доступен только для ПК, а игрокам на Mac и консольных платформах придется дождаться октября. В дорожной карте после этого обновления останется две ключевые функции: поддержка кроссплатформенной игры и фоторежим. Кроме того, фанаты игры могут рассчитывать лишь на небольшие исправления, так как основная команда Larian сейчас сосредоточена на новых проектах.