Для консольных платформ и Mac эта функция стала доступна в начале октября.

Larian Studios, разработчик Baldur’s Gate 3, отмечает значительный успех модов для игры на консолях. Поддержка модов на ПК была официально запущена в августе, предоставляя игрокам доступ к новому менеджеру модов и инструментам для создания модификаций. Однако для консольных платформ и Mac эта функция стала доступна только в начале октября.

Игроки быстро отреагировали на появление модов на новых платформах. Согласно инфографике, опубликованной в социальных сетях Larian, за первые 24 часа после релиза на консолях было загружено более 1,7 миллиона модов. Хотя это лишь небольшая часть от общего количества модов, загруженных на ПК с момента выхода седьмого патча в августе (22 миллиона), это всё равно является впечатляющим стартом. По данным Larian, более 40% игроков Baldur’s Gate 3 уже воспользовались модами с момента их официального появления. За это время 768 авторов модов загрузили более 2000 модификаций. Большинство модов на данный момент доступны только на ПК, а на консолях доступно чуть более 70 модов, прошедших процесс курирования Larian. Однако разработчик обещает, что их количество будет увеличиваться.

Larian выразила благодарность авторам модов за их творчество и игрокам за активное участие в создании хаоса в мире Фаэруна. Благодаря одному предприимчивому моддеру, Baldur’s Gate 3 стала на шаг ближе к классическому бою в реальном времени с паузой, который был характерен для предыдущих частей серии.