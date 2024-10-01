Игра получила поддержку модов с седьмым патчем

Игроки на консолях, наконец, получили возможность модифицировать Baldur's Gate 3, одну из самых успешных RPG последних лет. Вместе с седьмым патчем, который вышел на всех платформах, в консольную версию игры была добавлена поддержка модов. Теперь пользователи смогут настраивать свою игру по собственным предпочтениям, используя специальный менеджер модификаций.

Сам патч также доступен и для пользователей Mac и включает в себя все улучшения и нововведения, которые ранее были представлены на PC. В этом обновлении разработчики исправили ряд багов и доработали оптимизацию, делая игру ещё более плавной и комфортной. Помимо этого, седьмой патч продолжает улучшать баланс игры, решая проблемы с излишне сложными или, наоборот, слишком лёгкими сражениями, которые могли помешать игрокам наслаждаться сюжетом.

Baldur's Gate 3 уже давно завоевала сердца геймеров, получив признание за свою глубину, сюжет и невероятное внимание к деталям. Игра стала настоящим хитом, предложив уникальное сочетание ролевой системы, нелинейного сюжета и свободы выбора, что принесло ей восторженные отзывы и высокие оценки критиков. С момента своего релиза Baldur's Gate 3 успела занять лидирующие позиции в игровых чартах и получила множество наград.