Даже мощные видеокарты вроде RTX 4090 без DLSS не могут обеспечить в STALKER 2 стабильно высокую частоту кадров в разрешении 4K.

Новая часть популярной игры про чернобыльских сталкеров выходит уже в этом месяце и в связи с этим событием компания Nvidia представила результаты работы своей технологии масштабирования изображения DLSS 3.0 в этой игре. Благодаря поддержке технологий DLSS 3 и Reflex, игроки смогут насладиться невероятно высокой частотой кадров, даже на ультравысоких настройках. С "правильной" видеокартой Nvidia обещает более 100 кадров в секунду в 4K-разрешении, что стало возможным благодаря возможностям интеллектуального апскейлинга.

С каждым годом игры становятся всё более технологически сложными, а их графика — всё детализированнее. Чтобы справляться с такими нагрузками, современные видеокарты используют технологии апскейлинга, такие как AMD FSR и DLSS. Эти системы работают на основе искусственного интеллекта, которые позволяет "обмануть" видеокарту, заставляя ее рендерить меньшее количество пикселей, а затем искусственно повышать разрешение до исходного. Итоговый результат практически не уступает нативному разрешению, но значительно снижает нагрузку на GPU. Это позволяет добиться более высокой частоты кадров без потери качества графики.

Недавно стало известно, что STALKER 2: Heart of Chornobyl предъявляет высокие требования к оборудованию. Для игры в разрешении выше 1080p рекомендуются видеокарты уровня RTX 4070 или Radeon RX 6800 XT и не менее 160 ГБ свободного места на SSD-накопителе. Однако даже с такими мощными комплектующими без DLSS частота кадров в 4K может оказаться недостаточной для комфортной игры. Например, топовая видеокарта RTX 4090 выдаёт лишь 52 fps в этом разрешении. Но включение DLSS 3.0 поднимает производительность до 123 fps, что делает игру плавной и комфортной.

Преимущества технологии особенно заметны в высоких разрешениях. Например, RTX 4070 без DLSS достигает лишь 30 fps в 4K, что на грани играбельности, но с включённым апскейлингом частота кадров увеличивается до 73 fps. В среднем, по данным Nvidia, DLSS 3.0 увеличивает производительность в 4K в 2,4 раза.

В разрешениях 1440p и 1080p прирост частоты кадров будет чуть меньше, но максимальные значения выше. Например, RTX 4090 в режиме "производительность" достигает 165 fps в 1080p, что идеально подходит для мониторов с высокой частотой обновления. Тем не менее, для тех, кто ценит графику высокого качества, доступны настройки с акцентом на детализацию, хотя прирост fps в этом случае будет меньше.

Технология DLSS становится особенно полезной для игровых ноутбуков. Несмотря на то, что видеокарты в ноутбуках используют ту же архитектуру, что и их настольные аналоги, их производительность ограничена энергопотреблением. Например, RTX 4070 в ноутбуке на 1080p выдаёт 53 fps без DLSS, тогда как настольная версия достигает 67 fps. Включение DLSS позволяет ноутбукам преодолеть рубеж 100 fps, делая игровой процесс максимально комфортным даже на портативных устройствах.

Релиз STALKER 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября для Xbox и ПК. Владельцы Nvidia смогут воспользоваться DLSS 3 для улучшения производительности, а для пользователей видеокарт AMD предусмотрена поддержка FSR, что делает игру доступной для широкой аудитории.

Благодаря DLSS 3.0 Nvidia поднимает планку производительности на новый уровень, обеспечивая комфортный игровой процесс в STALKER 2 даже при самых высоких настройках. Если вы хотите насладиться всей красотой ЧЗО, убедитесь, что ваше оборудование готово к вызову!