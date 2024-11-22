Карты класса 60 ожидают в марте-апреле.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti получит 16 гигабайт (ГБ) видеопамяти GDDR7, сообщает Benchlife со ссылкой на свои источники. Авторы ресурса подкрепляют слухи о том, что видеокарта будет оснащена графическим процессором GB203 версии 300 с количеством CUDA ядер 8960, а также уточняют информацию по ряду других моделей новой серии.

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Утверждается, что в первом квартале 2025 года NVIDIA выпустит видеокарты RTX 5090, 5080, 5070 и 5070 Ti. Также ожидается RTX 5090 D для Китая — урезанный флагман, соответствующий экспортным ограничениям США. Видеокарте RTX 5070 ресурс приписывает графический процессор GB205, 6400 CUDA ядер, 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и TDP 250 ватт (Вт). Нет информации о сроках выхода и спецификациях видеокарт RTX 5060 и 5060 Ti, но высока вероятность, что они появятся в марте-апреле будущего года.

Ожидается, что NVIDIA представит серию видеокарт 6 января 2025 года в рамках выставки CES 2025. Первыми в продаже ожидают RTX 5090 и 5080 — скорее всего, за рубежом они станут доступны уже в январе.