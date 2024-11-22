Похоже, подтверждаются слухи о сворачивании производства текущей линейки.

Комментируя отчёт о прибылях и убытках финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) заявила о потенциальном дефиците игровых видеокарт в текущем квартале, сообщает Tom’s Hardware. Но волноваться не стоит, позже Кресс уточнила, что поставки должны увеличиться с наступлением нового календарного года.

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Ранее появились слухи, что NVIDIA сворачивает производство всех графических процессоров для видеокарт GeForce RTX 40, за исключением самого младшего чипа для ноутбучной RTX 4050, выпуск которой может продолжиться после появления RTX 5050. По всей видимости, компания планирует избавиться от запасов видеокарт текущего поколения к моменту выхода новых, а дефицит, который может образоваться во время праздничного сезона из-за повышенного спроса, потенциально приведёт к повышению цен — остатки распродадут ещё и с наценкой.

По слухам, в начале января 2025 года NVIDIA представит новые игровые видеокарты GeForce RTX 50. В первом квартале ожидают RTX 5090, 5080, 5070 и 5070 Ti, причём первые две видеокарты могут появиться в продаже уже в январе. По видеокартам класса 60 подробной информации пока нет. По прогнозам, RTX 5060 и 5060 Ti могут выпустить к марту-апрелю. В Tom’s Hardware не исключают более пессимистичного сценария с выпуском моделей начального класса ближе к концу 2025 года.