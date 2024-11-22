Также сообщается, что RTX 5070 будет иметь 6400 ядер CUDA

Ресурс Benchlife опубликовал интересное сообщение, в котором не только обсуждается вчерашняя утечка со спецификациями RTX 5070 Ti, но и восполняются некоторые недостающие детали.

Сайт обратился к своим источникам среди партнеров по производству видеокарт, которые теперь ожидают следующую линейку:

• GeForce RTX 5090 — первый квартал 2025 года;

• GeForce RTX 5090 D — первый квартал 2025 года;

• GeForce RTX 5080 — первый квартал 2025 года;

• GeForce RTX 5070 Ti — первый квартал 2025 года;

• GeForce RTX 5070 — первый квартал 2025 года;

• GeForce RTX 5060 Ti — будет объявлено позже;

• GeForce RTX 5060 — будет объявлено позже.

В этом списке есть несколько интересных деталей, например, отсутствие модели RTX 5080D для Китая. Похоже, эта модель не появится в первом или втором квартале следующего года. Означает ли это, что RTX 5080 не попадает под экспортные ограничения США или компания NVIDIA нашла способ обойти санкции. Пока это нельзя сказать наверняка.

Еще одна интересная деталь заключается в том, что у "народной" RTX 5060 нет даты выпуска. По слухам, линейка RTX 5070 может появиться в феврале, тогда как RTX 5060 может появиться в марте.

Однако, насколько известно, NVIDIA пока не предоставляет полных сведений партнерам. Сотрудники портала Videocardz.com общаются с несколькими источниками, и, похоже, NVIDIA еще не распространяла графические процессоры RTX 5060 для настольных ПК. В любом случае, Benchlife ожидает, что RTX 5060 выйдет к апрелю.

Benchlife, похоже, также подтверждает сообщение о том, что GeForce RTX 5070 Ti будет оснащена графическим процессором GB203-300 и 8960 ядрами CUDA. Кроме того, видеокарта будет иметь мощность 300 Вт TGP (не TDP). Также, они добавляют, что эта модель будет запущена с 16 ГБ памяти стандарта GDDR7.

В свою очередь RTX 5070, которая, по слухам, будет основана на графическом процессоре GB205, теперь, как говорят, имеет 6400 ядер CUDA и 250 Вт TDP. Также сообщается, что модель имеет 12 ГБ памяти GDDR7.

Учитывая все обстоятельства, до официального анонса все, включая выше указанные сведения и утечки, следует по-прежнему считать слухами. Конечно, чем ближе мы приближаемся к запуску, тем больше вероятность того, что информация точна.