Двухрядный внедорожник занял положение между прочным CX-50 и люксовым CX-90

Модельный ряд автомобилей Mazda пополнился новым предложением: CX-70 относится к внедорожникам премиального уровня. Привлекательный внешний вид и интерьер, а также рядный шестицилиндровый двигатель, привлекут внимание тех, для кого CX-90 слишком велик.

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CX-70 выполнен на платформе Mazda Large, как и CX-90, также применяя двигатели нового поколения. У каждого из двух двигателей в том или ином виде есть электрификация. Основным стал 3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом и мягкой гибридной технологией. Помогает ему подключаемый гибридный двигатель (скорее всего 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель).

Производитель не говорит о мощности, но скорее всего она не будет уступать возможностям CX-90. Это означает 280 л.с. и крутящий момент 332 Нм у гибридного двигателя и 323 л.с. и 369 Нм от основного. У всех автомобилей линейки будут полный привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль сохраняет отличительные черты Mazda, но при этом имеет спортивные нотки. У него низкая и широкая посадка, чёрные колёса размером 21 дюйм. Автомобиль похож на продаваемый в Европе CX-60, также вмещая пять пассажиров.

Багажник позволяет прятать предметы от посторонних, а грузовой отсек сзади содержит дополнительное отделение для хранения вещей. Задние сиденья можно складывать дистанционно.

Покупатели смогут выбрать разные цветовые варианты салона с контрастными серыми металлическими вставками. Также можно выбрать красную кожу Nappa с красной строкой.

Среди технологий представлена «Поддержка невосприимчивого водителя». Если водитель не отвечает, автомобиль останавливается. Есть интеграция с ассистентом Amazon Alexa для управления без рук.

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В недалёком будущем должны быть названы цены и комплектации.