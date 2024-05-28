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Toyota, Subaru и Mazda совместно работают над мощными углеродно-нейтральными двигателями
Японские производители готовят компактные и эффективные двигатели внутреннего сгорания на биотопливе и водороде

Японские автопроизводители Toyota, Subaru и Mazda решили объединить усилия в процессе разработки нового поколения двигателей внутреннего сгорания во времена распространения электромобилей. Эти двигатели должны получить интегрированные электроприводы и аккумуляторы, что сделает их своего рода подключаемыми гибридами. Компании хотят сделать двигатели углеродно-нейтральными. Быть может, для этого будет применяться жидкий водород, синтетическое топливо или альтернативные источники.

Toyota уже продвигает двигатель внутреннего сгорания на водороде в автоспорте. Mazda также экспериментирует с альтернативными видами топлива. В качестве примера можно назвать модель Mazda 3 Gr.4 с биодизельным двигателем.

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Возможно, снова будут представлены роторные двигатели для снижения выбросов углерода. Они должны быть более компактными по сравнению с современными двигателями внутреннего сгорания, что не мешает им быть более эффективными и мощными.

Более компактные двигатели дадут возможность вносить улучшения в аэродинамику и стиль автомобилей, ещё больше экономя топлива. С учётом снижения спроса на чистые электромобили всё больше производителей могут принять решение вести подобные разработки. Toyota вкладывает средства в технологию топливных элементов. У японского автопроизводителя имеется седан Mirai с водородным двигателем. Также на водороде должны будут ездить пикапы Land Cruiser и Hilux.

#автомобили #toyota #mazda #subaru
Источник: carbuzz.com
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