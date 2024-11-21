Новый логотип бренда: «REDMI» теперь состоит из заглавных букв.

Компания Redmi официально объявила о выпуске новой серии своих смартфонов, Redmi K80, который состоится 27 ноября в 19:00. Это событие сопровождается первым публичным анонсом внешнего вида нового устройства.

Одним из ключевых аспектов новой серии является её дизайн. Redmi K80 Pro отличается прямым экраном с одним перфорационным отверстием по центру, что придаёт устройству современный и минималистичный вид. Четыре границы экрана очень узкие, а подбородок, хотя и немного шире, практически не заметен при первом взгляде. Это создает очень удобный и эстетичный дизайн. Задняя часть телефона оформлена в круглом матричном модуле слева, где расположены три встроенные камеры, а вспышка размещена горизонтально с правой стороны. Новый дизайн получил смешанные отзывы, поскольку некоторые пользователи отметили сходство с серией Xiaomi Civi, однако большинство согласны, что новый телефон выглядит безупречно и имеет отличную текстуру.

Redmi K80 будет доступен в четырёх цветовых схемах: снежно-белый, синий, голубой и чёрный. Для Redmi K80 Pro предусмотрены три цветовые варианта: снежно-белый, голубой и чёрный. Первой анонсированной цветовой схемой стала «Snow Rock White». Смартфон также оснащён металлической средней рамкой и стеклянным корпусом, что делает его более изысканным и долговечным. Это первый мобильный телефон Redmi с непористым верхом, что добавляет ему премиальности и надёжности. Вместе с анонсом новой серии, Redmi также представила новый логотип бренда. Теперь название «REDMI» состоит из заглавных букв, что отражает обновлённый имидж и направление бренда.