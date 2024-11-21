Автопроизводители соревнуются в разработке твердотельных аккумуляторов

Автопроизводитель Honda показал демонстрационную производственную линию для твердотельных элементов батарей в своём исследовательском центре в Японии. Цель компании заключается в том, чтобы быстро начать тестирование характеристик материалов и процессов производства, что приведёт к созданию собственных твердотельных батарей Honda.

Разработка твердотельных батарей, достаточно мощных для питания автомобилей, станет ключевым фактором для долгосрочного распространения электромобилей, как гибридных, так и полностью электрических. Возможно, даже для следующего поколения премиального спортивного автомобиля NSX, который всегда был символом технологических инноваций. С анонсом начала производства твердотельных батарей в январе 2025 года, пусть и не массового, а для тестирования и подготовки, электрический суперкар из Японии становится всё более вероятным.

Такие батареи используют твердотельный электролит вместо жидкого или гелеобразного полимера между электродами. Это даёт, среди прочих преимуществ, возможность хранить больше энергии в батарее аналогичного размера и иметь гораздо более долгий срок службы. Для автомобилей это означает более компактные и лёгкие батареи. Они позволят проехать столько же или даже больше, чем традиционные литий-ионные батареи. Проблема в том, что такие батареи оказываются дорогими и сложными в производстве.

Используя новую линию и объединив инженеров и команду по разработке батарей, Honda уверена, что её твердотельные батареи будут использованы в электрифицированных автомобилях в первой половине ещё этого десятилетия. То есть не далее чем в следующем году.

Чтобы быть конкурентоспособной по цене, Honda планирует действовать масштабно. Это означает, что технология будет введена в ассортимент продукции бренда за пределами автомобильной отрасли, включая мотоциклы, лодки, самолёты, газонокосилки и генераторы.

Другие автопроизводители также активно работают над твердотельными батареями, в том числе и японская Toyota. В сотрудничестве с японской энергетической компанией Idemitsu Kosan Toyota намерена начать массовое производство твердотельных батарей к 2027-2028 годам. Idemitsu Kosan только начала планировать создание большого пилотного завода, который должен быть запущен в 2027 году. Однако у компании уже есть два небольших пилотных завода, так что гонка уже идёт.