Это какой-то общий тренд у автопроизводителей.

Стандартная модификация дебютирует позднее. Напомним, что имя Passport ранее носил близнец рамного Isuzu Rodeo, а в 2018 году оно было возрождено для кроссовера — укороченной пятиместной версии Honda Pilot третьего поколения. Новый Passport также является родственником Pilot, но уже четвёртого поколения (2022 года).

Кроссовер получил более агрессивный дизайн благодаря угловатому кузову и строгой оптике. Версия TrailSport дополнительно оснащена серебристыми рельефными накладками на бамперах, стальной защитой днища, оригинальными колёсами с внедорожной резиной и специальными настройками подвески. Передний бампер TrailSport имеет буксировочные проушины, которые отламываются при лобовом столкновении для снижения повреждений.

В салоне всех версий — более комфортные передние кресла с подогревом и памятью настроек, виртуальная приборка (10,2 дюйма), мультимедийная система с 12,3-дюймовым планшетом и беспроводная зарядка для смартфона. Заявлена улучшенная шумоизоляция.

Новый Passport длиннее, шире и выше предшественника: 4841 мм (+38 мм), 2019 мм (+23 мм) и 1857 мм (+23 мм) соответственно. Колёсная база выросла с 2817 до 2890 мм, дорожный просвет — с 206 до 211 мм.

Конструкция кузова стала более жёсткой. Спереди установлена подвеска McPherson, сзади — многорычажная, обе на рычагах из кованой стали с чугунными кулаками. Перенастроено рулевое управление, установлены новые тормоза с увеличенными дисками и суппортами, усилен передний стабилизатор.

Под капотом — модернизированный атмосферный бензиновый V6 3.5: мощность увеличена с 284 до 289 л.с. (крутящий момент — 355 Нм). Девятиступенчатый автомат уступил место десятиступенчатому. Привод — полный i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колёс.

В базовой комплектации — восемь подушек безопасности и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, системы автоторможения, удержания в полосе, новая широкоугольная камера и радар). Версия TrailSport Elite получила систему кругового обзора TrailWatch.

Продажи стартуют в начале следующего года. Цена базовой версии — около 40 000 долларов (меньше, чем у предыдущей модели, которая стоит от 42 400 долларов без учёта налогов и доставки).