Данный автомобиль должен выйти в период с 2027 по 2028 годы.

Honda официально объявила о планах по созданию полностью электрического суперкара, который будет наследником гибридного Acura NSX. Синдзи Аояма, глобальный исполнительный вице-президент компании, сообщил журналистам во время мероприятия на Автомобильной неделе в Монтерее, США, что новая модель дебютирует в 2027 или 2028 годах. Информацию приводит Motor1.

По словам топ-менеджера, хотя электромобиль может не носить имя NSX, он будет выполнен в схожем стиле суперкара. Основой для новинки послужит новая электрическая платформа, созданная Honda для линейки батарей 0 Series. Первая модель, которая будет построена на этой платформе - флагманский четырехдверный седан, вдохновленный концепцией Saloon - должна начать производиться в 2026 году.

Синдзи Аояма отметил, что инженеры работают над созданием тонкой и легкой платформы с интегрированной батареей для суперкара, чтобы электромобиль оставался компактным и одновременно предлагал достаточно просторный интерьер. Других сведений пока нет.

В прошлом году, в рамках Monterey Car Week, дизайнерская студия Acura из Лос-Анджелеса представила виртуальный концепт электрического суперкара Electric Vision. Технические параметры автомобиля не были раскрыты: серия компьютерных моделей демонстрировала эволюцию стилистики бренда Precision Crafted Performance. Позже генеральный директор Honda Тосихиро Мибе сообщил, что исследовательский центр компании уже создал электрический спорткар и постепенно готовит его к производству.