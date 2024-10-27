Все дилеры предлагают автомобили «под ключ», что включает в себя полный пакет документов для регистрации автомобиля, а также оплаченный утилизационный сбор.

На российском рынке автомобилей появился кроссовер Honda WR-V. Новый модельный ряд стал доступен для заказа у различных дилеров. Все предложения поступают только под заказ. Стартовая цена на Honda WR-V составляет 2,34 миллиона рублей.

Все дилеры предлагают автомобили «под ключ», что включает в себя полный пакет документов для регистрации автомобиля, а также оплаченный утилизационный сбор.

На данный момент дилер из Краснодара предлагает Honda WR-V 2024 года по цене 2,342 миллиона рублей. В комплектации предусмотрены правый руль, четыре подушки безопасности, кондиционер и современная медиасистема с 7-дюймовым экраном. Также в стандартное оснащение входит камера заднего вида.

Кроме того, дилеры из Владивостока предлагают аналогичные модели по ценам 2,39 и 2,55 миллиона рублей.

Honda WR-V — это новый кроссовер, который производится в Индии и поставляется на экспорт в Японию. Он имеет компактные размеры: длина составляет 4060 мм, а колесная база — 2485 мм. Кроссовер построен на платформе популярной модели Jazz, что гарантирует надежность и простоту в обслуживании.

Под капотом у Honda WR-V установлен 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом.