Oppo Find X8 на следующей неделе выйдет за пределы Китая

После запуска в Китае в прошлом месяце компания Oppo официально подтвердила глобальный релиз серии смартфонов Find X8 вместе с новой версией программной оболочки ColorOS 15. Презентация состоится 21 ноября в Бали, Индонезия.

Серия Find X8 станет первой линейкой смартфонов в Индии на флагманском процессоре последнего поколения MediaTek Dimensity 9400. Модель Find X8 обладает корпусом толщиной 7,85 мм и весом всего 193 г. Find X8 Pro предлагает больший экран размером 6,78 дюйма против 6,59 дюйма у Find X8. Оба имеют очень узкие симметричные рамки шириной 1,45 мм.

В каждом аппарате серии Find X8 установлены сенсоры с разрешением 50 Мп на всех объективах. Базовая модель Find X8 имеет три объектива (основной, сверхширокоугольный и телеобъектив), а модель Pro дополнительно получила второй телеобъектив.

Ёмкость аккумуляторов также различается. Find X8 имеет батарею кремний-углеродного типа ёмкостью 5630 мАч. Find X8 Pro обладает более крупной батареей ёмкостью 5910 мАч, что обеспечивает более продолжительное время работы.

Цветовые варианты включают серый Star Grey и чёрный Space Black для Find X8. Find X8 Pro предложен в чёрном цвете Space Black и уникальном белом Pearl White с мерцающим покрытием. У Find X8 Pro появилась новая функция Quick Button для быстрого доступа к функциям камеры, таким как моментальная съёмка и зум.

Цены на серию Find X8 в Китае уже известны: базовая модель Find X8 стоит от 4199 юаней, а Find X8 Pro — от 5299 юаней. Однако глобальные цены пока не названы. Oppo расскажет все подробности на мероприятии 21 ноября.