Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Серия смартфонов Oppo Find X8 с ColorOS 15 будет представлена по всему миру 21 ноября
Oppo Find X8 на следующей неделе выйдет за пределы Китая

После запуска в Китае в прошлом месяце компания Oppo официально подтвердила глобальный релиз серии смартфонов Find X8 вместе с новой версией программной оболочки ColorOS 15. Презентация состоится 21 ноября в Бали, Индонезия.

Серия Find X8 станет первой линейкой смартфонов в Индии на флагманском процессоре последнего поколения MediaTek Dimensity 9400. Модель Find X8 обладает корпусом толщиной 7,85 мм и весом всего 193 г. Find X8 Pro предлагает больший экран размером 6,78 дюйма против 6,59 дюйма у Find X8. Оба имеют очень узкие симметричные рамки шириной 1,45 мм.

В каждом аппарате серии Find X8 установлены сенсоры с разрешением 50 Мп на всех объективах. Базовая модель Find X8 имеет три объектива (основной, сверхширокоугольный и телеобъектив), а модель Pro дополнительно получила второй телеобъектив.

Ёмкость аккумуляторов также различается. Find X8 имеет батарею кремний-углеродного типа ёмкостью 5630 мАч. Find X8 Pro обладает более крупной батареей ёмкостью 5910 мАч, что обеспечивает более продолжительное время работы.

Цветовые варианты включают серый Star Grey и чёрный Space Black для Find X8. Find X8 Pro предложен в чёрном цвете Space Black и уникальном белом Pearl White с мерцающим покрытием. У Find X8 Pro появилась новая функция Quick Button для быстрого доступа к функциям камеры, таким как моментальная съёмка и зум.

Цены на серию Find X8 в Китае уже известны: базовая модель Find X8 стоит от 4199 юаней, а Find X8 Pro — от 5299 юаней. Однако глобальные цены пока не названы. Oppo расскажет все подробности на мероприятии 21 ноября.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Honor 300 Pro получит чип Snapdragon 8 Gen 3 и разрешение 1,5K
Oppo в третьем квартале впервые возглавила рынок смартфонов Юго-Восточной Азии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астероид 2024 UQ столкнулся с Землей всего через два часа после его обнаружения
+
Сверхзвуковой самолет XB-1 достиг скорости 0,82 Маха в новом испытательном полете
+
Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Переоборудованный самолет Boeing 737 используется в США как испытательная лаборатория ВВС
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
NASA не раскрывает причины госпитализации астронавта Crew-8
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
Intel отказала клиенту в гарантии на Core i9-14900K из-за использования жидкого металла
+
Сергей Рябков о шансах разрыва отношений с США: «Решение не будет автоматическим»
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
+
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
CATL начинает тестовое производство аккумуляторов для увеличения хода электромобилей на 50%
+
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
+
Axiom Space ищет партнеров в Индии и Европе для создания частной космической станции
+
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Уютное средневековое приключение с фермерством - краткий обзор Mirthwood
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
О нижнем интернете, диванных экспертах и PlayStation 5 Pro Enhanced
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем