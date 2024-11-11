Появилась статистика рынка смартфонов самого густонаселённого региона мира

Рынок смартфонов Юго-Восточной Азии продемонстрировал значительный рост в третьем квартале. По данным Canalys, объём поставок увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 25 млн. Этот рост отражает восстановление спроса в регионе на смартфоны различных сегментов. Лидером рынка стала компания Oppo, за которой последовали такие известные бренды, как Samsung, Transsion, Xiaomi и vivo.

Oppo возглавила рынок смартфонов Юго-Восточной Азии, выпустив 5,1 млн устройств и получив 21% рынка. Росту помогла концентрация производителя на моделях начального уровня, таких как Oppo A3, которые пользуются наибольшим спросом. Годовой рост Oppo составил 29%, что подчёркивает успешность её стратегии на массовом рынке.

Samsung заняла второе место с долей в 16% и объёмом поставок в 4,1 млн. Доля Samsung по доходу достигла 23%, что указывает на успешную стратегию в сегменте премиальных устройств. Ориентация на повышение средней цены продажи вместо увеличения объёмов поставок соответствует стремлению Samsung укрепить свою позицию в высокоприбыльном сегменте.

Третье место заняла компания Transsion, куда входят бренды TECNO, Infinix и iTel, с объёмом поставок 4 млн единиц и долей рынка в 16%. Хотя Transsion ранее показывала высокий темп роста в Юго-Восточной Азии, он замедлился. Производитель смещает акцент с расширения доли рынка на повышение прибыльности и цены.

Xiaomi заняла четвёртое место с объёмом поставок 3,9 млн и долей рынка в 15%. Компания укрепила свои позиции благодаря популярности доступных моделей, таких как Redmi 14C и A3. Рост за год составил 21%.

vivo замыкает пятёрку лидеров, выпустив 2,6 млн устройств и заняв 10% рынка. Хотя рост поставок vivo не соответствует темпам конкурентов, её присутствие в пятёрке лидеров подтверждает стабильный спрос на продукцию компании в этом регионе.