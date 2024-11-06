На подходе новое поколение смартфонов Oppo Reno.

В последнее время появляется всё больше информации относительно выходящих в недалёком будущем смартфонов Oppo Reno 13. Ожидается, что в состав этой серии войдут модели Reno 13 и Reno 13 Pro. Их анонс в Китае ожидается 25 ноября. Новая информация о флагманской модели Reno 13 Pro была опубликована на китайской платформе Weibo инсайдером Digital Chat Station. Хотя он не назвал устройство напрямую, перечень характеристик позволяет предположить, что это именно Reno 13 Pro.

Согласно полученным сведениям, устройство будет работать на ещё не выпущенном процессоре MediaTek Dimensity 8350. Ранее ходили слухи о Dimensity 9300, но теперь это опровергается. Если так, то это будет шаг назад по сравнению с китайской версией смартфона Reno 12 Pro на процессоре Dimensity 9200+. Что касается памяти, максимальная конфигурация будет содержать 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Oppo может делать ставку на другие компоненты, а не на процессор. Устройство получит большой экран с изгибами со всех сторон. Его диагональ составит 6,83 дюйма. Камера может остаться без изменений. Она будет включать основную камеру 50 Мп, сверхширокоугольную 8 Мп, телеобъектив 50 Мп и переднюю камеру 50 Мп.

Предыдущий инженерный образец устройства обладал металлической средней рамкой и рейтингами защиты IP68 и IP69 от пыли и воды. Это стало шагом вперёд по сравнению с рейтингом IP65 у Reno 12 Pro. Также ожидается наличие беспроводной зарядки, которой нет в прошлогодней модели. Инсайдер не уверен, попадут ли упомянутые характеристики в финальную версию устройства.