Аппараты Honor 300 близки к поступлению на прилавки

Компания Honor официально подтвердила, что выходящая в будущем линейка смартфонов Honor 300 будет работать с плоским экраном. Это подтвердило информацию о дизайне и внешнем виде устройства. Аппараты будут отличаться от многочисленных в последние годы моделей с изогнутыми экранами.

Это заявление сделал Цзян Хайронг, директор по маркетингу компании Honor, в ответ на вопрос китайских пользователей. Ожидается, что серия Honor 300 будет недорогой. Она предназначена для желающих получить компактные и доступные смартфоны с богатой функциональностью.

Компания отмечает, что серия Honor 300 будет оснащена сверхтонким экраном, что сделает аппараты одними из самых тонких в своей категории. Будут предложены различные конфигурации. Базовая модель Honor 300 будет работать на процессоре серии Snapdragon 7 с хорошим балансом между производительностью и энергоэффективностью. В нём будет поддерживаться зарядка мощностью 100 Вт.

Honor 300 Pro получит гораздо более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это даст флагманскую производительность для игр, многозадачности и требовательных приложений. Эта модель будет оснащена большим экраном с разрешением 1,5K. Помимо впечатляющей скорости проводной зарядки, модель 300 Pro поддерживает беспроводную зарядку. Сзади здесь три камеры с основной 50 Мп. Спереди тоже две камеры по 50 Мп.

Модель Honor 300 Pro+ будет также на Snapdragon 8 Gen 3, с экраном 1,5K и зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной. Здесь есть камера-перископ 50 Мп для улучшенной съёмки с расстояния.

Все три модели серии Honor 300 должны быть оснащены ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев под экраном. Такие в этом ценовом диапазоне встречаются нечасто.

Все модели уже внесены в базу данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), что свидетельствует о скором релизе.