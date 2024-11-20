Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Смартфон Honor 300 получит компактный плоский экран
Аппараты Honor 300 близки к поступлению на прилавки

Компания Honor официально подтвердила, что выходящая в будущем линейка смартфонов Honor 300 будет работать с плоским экраном. Это подтвердило информацию о дизайне и внешнем виде устройства. Аппараты будут отличаться от многочисленных в последние годы моделей с изогнутыми экранами.

Это заявление сделал Цзян Хайронг, директор по маркетингу компании Honor, в ответ на вопрос китайских пользователей. Ожидается, что серия Honor 300 будет недорогой. Она предназначена для желающих получить компактные и доступные смартфоны с богатой функциональностью.

Компания отмечает, что серия Honor 300 будет оснащена сверхтонким экраном, что сделает аппараты одними из самых тонких в своей категории. Будут предложены различные конфигурации. Базовая модель Honor 300 будет работать на процессоре серии Snapdragon 7 с хорошим балансом между производительностью и энергоэффективностью. В нём будет поддерживаться зарядка мощностью 100 Вт.

Honor 300 Pro получит гораздо более мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это даст флагманскую производительность для игр, многозадачности и требовательных приложений. Эта модель будет оснащена большим экраном с разрешением 1,5K. Помимо впечатляющей скорости проводной зарядки, модель 300 Pro поддерживает беспроводную зарядку. Сзади здесь три камеры с основной 50 Мп. Спереди тоже две камеры по 50 Мп.

Модель Honor 300 Pro+ будет также на Snapdragon 8 Gen 3, с экраном 1,5K и зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной. Здесь есть камера-перископ 50 Мп для улучшенной съёмки с расстояния.

Все три модели серии Honor 300 должны быть оснащены ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев под экраном. Такие в этом ценовом диапазоне встречаются нечасто.

Все модели уже внесены в базу данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), что свидетельствует о скором релизе.

#смартфоны #honor
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
13
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
4
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
22
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
6
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
23
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
5
В Кремле заявили о неприемлемости варианта «заморозки» украинского кризиса
+
Германия поставит 4000 беспилотников HX-2 Karma в Украину
1
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
3
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
12

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
232
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
77
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
13
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
3
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
25
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+

Сейчас обсуждают

Waramagedon
13:20
По факту это никому не нужно, что у тебя висит на фоне.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Дмитрий
13:19
Не ну она там в топах стима по продажам. хз какое сейчас место уже было 4 место сейчас еще выше
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
Сергей Бобров
13:18
"Дебилы, бл*"...
Судебное решение в США ставит под угрозу будущее Firefox
Руслан
13:17
Убил кучу времени на это недоразумение , уходил , возвращался. Да, проект не стоит на месте , что-то добавляют (карты , технику) а главное остается неизменным - не ты играешь а играют тобой.
Обновление War Thunder 2.41 "Firebirds" добавляет в игру истребитель F-117A и новую военную технику
Александр Мухин
13:17
У нас (Курская область) продукты в разы дороже, чем были в прошлом году.
В России фиксируется рекордный рост цен на говядину, другие продукты также дорожают
Waramagedon
13:17
А что адата? Для не требовательного юзера вполне нормальные за свою цену. У самого пара 650 имеется, вполне шуршат без проблем.
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
Такой то
13:15
по талонам
В России фиксируется рекордный рост цен на говядину, другие продукты также дорожают
ebatorуа
13:15
отпустишь инфляцию сейчас на самотёк и что ты потом будешь делать,с рублём по 100+.
В России фиксируется рекордный рост цен на говядину, другие продукты также дорожают
Waramagedon
13:13
Ты плохо читаешь, с ф35 это не запускали, с еврофайтера.
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
Сергей Бобров
13:12
Да, стал бы (и скорее всего куплю) и да, достаточно.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем