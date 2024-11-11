Появилась информация о характеристиках Honor 300 Pro

Недавно компания Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic 7. Теперь на очереди представители линейки 300, характеристики которых начинают появляться в сети.

Ожидается, что анонс состоится до конца года. На сайте Weibo инсайдер Digital Chat Station кое-что рассказал о них.

По его данным, в серии Honor 300 могут отказаться от экранов с разрешением FHD+ из серии 200 и предложить более чёткое разрешение 1,5K. Скорее всего, будут использоваться более современные процессоры Snapdragon 8 Gen 3.

Утечка также подтверждает информацию, прежде ставшую доступной благодаря сертификации 3C. Серия 300 получит проводную зарядку мощностью 100 Вт. Возможно, будет и беспроводная зарядка. Безопасность усилят с помощью ультразвукового сканера отпечатков пальцев внутри экрана.

Эти характеристики должны относиться к топовой модели, такой как Honor 300 Pro или Pro+. Предыдущая серия 200 включала модели от стандартной 200 до более доступных Lite и Smart. Серия 300 может принести аналогичные варианты.

Четыре модели из этой линейки недавно получили сертификацию 3C в Китае с номерами AMP-AN00, AMP-AN10, AMM-AN00 и AMG-AN00. Точные названия устройств пока неизвестны.

Ранее ходили слухи о более компактном дизайне стандартной версии. Изображение версии Pro указывает на особую конфигурацию трёх задних камер и изогнутый экран с минимальными рамками.