Аппараты Honor в ближайшие месяцы будут обновляться до Android 15

Компания Honor официально представила свою версию системы Android 15 под названием MagicOS 9.0, о чём уже сообщалось. Также она опубликовала подробное расписание выпуска обновлений на разных устройствах в ближайшие месяцы.

Новая MagicOS 9.0 привносит ряд изменений для пользователей смартфонов Honor. Самые важные нововведения ожидаемо связаны с искусственным интеллектом. Во-первых, MagicOS 9.0 включает нового агента YOYO, способного выполнять сложные задачи на основе команд. Он способен изучать привычки пользователя и обрабатывать команды намного эффективнее, управляя приложениями и системными функциями даже без явного запроса. Это интересная концепция, но она может не оправдать ожиданий, если ИИ не будет выполнять свои задачи качественно.

Другой важной функцией устройств Honor является Anydoor, аналог Circle to Search. С помощью этой функции можно выделять контент, обводя его пальцем, чтобы получить информацию практически о чём угодно.

В MagicOS добавили новую функцию под названием Smart Capsule, которая предоставляет важную информацию в реальном времени. Это могут быть оповещения о погоде, медицинские назначения и т. д.

Новая функция Honor может обнаруживать подмену лица, помогая пользователям выявлять фальшивые видео в реальном времени. Она должна обеспечить безопасность при видеозвонках и онлайн-взаимодействиях.

Honor улучшает существующий Magic Photo Editor, добавляя новые инструменты. Обновлённая версия редактора позволит пользователям удалять нежелательные объекты, восстанавливать старые или повреждённые лица, расширять изображения и применять фильтры на основе ИИ.

Новая версия содержит графический движок на основе Vulkan, обеспечивающий на 40% более быстрый рендеринг и на 11% меньшее энергопотребление. Благодаря Predictive Scheduling Engine пользователи получат более плавную работу устройства при высоких нагрузках, поддерживая среднюю частоту кадров почти в 120 FPS без задержек.

Устройства серии Honor Magic 7 первыми получат MagicOS 9.0. Приведённый список актуален для Китая. Вероятно, устройства, выпущенные глобально, также будут обновлены.