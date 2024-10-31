Honor Magic 7 Pro приносит характеристики максимального уровня

В среду в Китае состоялся дебют флагманского инновационного смартфона местного производителя Honor. Пока другие бренды эксплуатируют свою былую славу и преданное фанатское сообщество, китайские компании пытаются завоевать долю рынка за счёт передовых технологий.

Honor представила флагманскую серию Honor Magic 7 в Китае, а позже они поступят на прилавки в других странах. Характеристики предлагаются следующие:

Экран: 6,82 дюйма, изогнутый AMOLED LTPO, частота 1–120 Гц, пиковая яркость 5000 нит.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Память: 12 ГБ оперативной памяти, хранилище 256, 512, 1 ТБ.

Камеры:

Основная: 50 Мп, 1/1,3 дюйма, Super Dynamic HONOR Falcon Camera H9000 HDR с переменной диафрагмой.

Сверхширокоугольная: 50 Мп, ƒ/2,0, эквивалентное фокусное расстояние 12 мм.

Телефото: 200 Мп, 1/1,4 дюйма, перископная система.

Аккумулятор: 5850 мА·ч, третьего поколения, кремний-углеродный.

Зарядка: 100 Вт проводная, 80 Вт беспроводная.

ОС: MagicOS 9.0 (на Android 14).

Общее количество пикселей трёх камер Honor Magic 7 Pro составляет 300 Мп. В работе камерам помогает движок Honor 3.0. Он содержит алгоритмы для улучшения портретов, освещения и теней, улучшения снимков и оптимизации телефото. Есть режим портретной съёмки Harcourt.

Аккумулятор получил ёмкость 5850 мА·ч, что на 250 мА·ч больше, чем у устройства предыдущего поколения.

Дизайн Honor Magic 7 Pro сохранил прежнюю стилистику. Задняя сторона немного изогнута. Камера расположена в круглом выступе. Экран стал более плоским. Это панель AMOLED 6,82 дюйма с пиковой яркостью 5000 нит, переменной частотой от 1 до 120 Гц и множеством функций и сертификаций для снижения нагрузки на глаза: круговая поляризация, защита от сухости глаз, HONOR AI Defocus Display, циркадное ночное освещение и естественное тонирование.

Honor Magic 7 Pro предлагается в сером Moon Shadow Gray, белом Snow White, синем Sky Blue и чёрном Velvet Black цветах.

Honor представила оболочку MagicOS 9.0 чуть раньше. Неизвестно, что из неё будет доступно в глобальной версии устройства.

Ещё одна интересная функция пока доступна только в Китае. Функция AI Deep Fake detection должна помочь пользователям определять спам и поддельные звонки и видеозвонки.

Аппарат стоит от 5699 юаней (примерно $799) за версию 12/256 ГБ.