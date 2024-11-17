Samsung готовит конкурента для iPhone 17 Air

Компания Apple практически не внесла изменений в дизайн линейки смартфонов iPhone 16. Это означает, что возрастает вероятность изменений в будущих сериях аппаратов. Чтобы покупатели не потеряли интерес, Apple придётся предложить что-то конкурентное и привлекательное. Ранее появлялась информация, что компания работает над самым тонким iPhone в своей истории. Его появления ждут во второй половине следующего года. Samsung уже готовит конкурента — Galaxy S25 Slim, который может быть представлен одновременно с остальной линейкой.

Apple позиционирует ультратонкий iPhone как флагманскую модель. При этом он будет существенно отличаться от версий Pro. Например, устройство с большой долей вероятности получит одну основную камеру и процессор, аналогичный стандартным моделям, а не iPhone 17 Pro. Зато цена может превысить стоимость моделей Pro исключительно за счёт тонкого корпуса. Samsung в ответ разрабатывает Galaxy S25 Slim, чтобы составить конкуренцию ультратонкому iPhone, но подробностей о дизайне пока мало.

Согласно информации от SmartPrix, загадочное устройство Samsung с номером модели SM-S937 принадлежит к линейке Galaxy S25. Оно не соответствует ни одной из ранее известных моделей — Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra.

Недавно стало известно, что Samsung действительно работает над «тонкой» версией Galaxy S25. Хотя подробностей о дизайне пока нет, можно предположить, что четвёртая модель линейки будет конкурировать с iPhone 17 Air. Насколько тонким окажется Galaxy S25 Slim, чтобы бросить вызов новому дизайну Apple, пока неясно, но можно ожидать отличий от стандартной линейки S25.

Что касается iPhone 17 Air, то его ожидаемый ультратонкий дизайн столкнулся с проблемами, и Apple пришлось отказаться от первоначальных амбиций. Ранее сообщалось, что iPhone 17 Air будет не тоньше iPhone 6, выпущенного почти десять лет назад. Новинка также получит уменьшенный Dynamic Island и заменит модель iPhone 17 Plus в линейке Apple.

Samsung, судя по срокам выпуска, может первой представить более тонкий смартфон. Конкуренция с Apple в области инновационного дизайна обещает быть острой, а пока можно рассчитывать на скорое появление новых утечек данных.