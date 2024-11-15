Samsung Galaxy S25 ждут в привычные сроки

Любители мобильных устройств ждут очередных флагманских смартфонов, и на очереди аппараты Samsung Galaxy S. Их появление уже не за горами. В сети немало утечек и спекуляций, раскрывающих ключевую информацию о грядущих моделях и их характеристиках. Ранее прогнозировался запуск в январе, как и в прежние годы.

На этой неделе в Twitter был замечен рекламный опрос Samsung, который намекал на ранний релиз, возможно, 5 января. Известный инсайдер Макс Джамбер опубликовал информацию о том, что дата выпуска новой линейки S25 — 22 января 2026 года. Это больше соответствует привычному графику релиза от Samsung. Galaxy S24 был представлен 17 января на мероприятии Galaxy Unpacked 2024. Также Samsung намекнула на потенциальное появление новых флагманов в октябрьском отчёте о доходах. Из него делается вывод о том, что запуск состоится в первой половине следующего года.

Поскольку Samsung обычно выбирает январь или февраль для выпуска смартфонов серии S, утечка выглядит вполне правдоподобной. Однако официального подтверждения от Samsung пока нет.

Ожидается, что Galaxy S25 получат процессор Snapdragon 8 Elite с улучшенными возможностями Galaxy AI. Также сообщается, что позже выйдет версия Galaxy S25 Slim. Модели Galaxy S25 и S25 Ultra будут доступны в семи цветах, а S25 Plus — в восьми. Три цвета также предполагается оставить эксклюзивно для официального сайта.