Очки будут работать на процессоре Snapdragon S1 от Qualcomm и будут оснащены аккумулятором емкостью 155 мАч

По данным китайской исследовательской компании, Samsung планирует выпустить свои первые очки дополненной реальности в третьем квартале 2025 года, а также раскрыть в ближайшее время некоторые характеристики этого новейшего устройства. Известно, что оно будет оснащено чипсетом Qualcomm и будет весить 50 граммов.

Информация от Wellsen XR Research была обнаружена Jukanlosreve, который предоставил краткий обзор технических характеристик очков дополненной реальности компании. Интересно, что корейский гигант переходит к более продвинутым продуктам, особенно после того, как после анонса Apple Vision Pro в 2023 году Samsung решила отказаться от своего прототипа гарнитуры смешанной реальности и начать все заново, так как прежний вариант не мог конкурировать с высококлассными устройствами.

Упоминается, что очки будут работать на базе Snapdragon AR1 от Qualcomm и оснащены аккумулятором на 155 мАч. Легкость устройства предполагает отсутствие большого количества встроенного оборудования, что позволяет думать о возможности обработки данных через подключенное устройство, например, смартфон. Есть слухи, что Apple также разрабатывает аналогичные умные очки.

Камера в будущем устройстве будет представлять собой 12-мегапиксельный модуль Sony IMX681. Цена на устройство пока не озвучена, но Samsung может добиться успеха, установив конкурентоспособную цену. О названии устройства станет известно в ближайшие месяцы.