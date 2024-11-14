Судя по всему, южнокорейская компания испытывает ряд проблем с производством на своих собственных заводах.

Несколько месяцев назад в сети появились слухи о том, что Samsung испытывает проблемы с производством своих новейших чипов Exynos 2500, и до сегодняшнего дня, судя по всему, ситуация не изменилась, поэтому, как утверждает ряд информаторов, южнокорейская компания в будущем может быть вынуждена воспользоваться услугами тайваньского производителя TSMC, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что Samsung может заключить с TSMC договор, согласно которому передаст выпуск своих будущих чипов Exynos на аутсорсинг тайваньскому производителю. Отмечается, что данное соглашение будет касаться лишь непосредственно выпуска, в то время как разработкой новых чипов будет по-прежнему занимать сама Samsung.

При этом производство Exynos 2500, несмотря на имеющиеся проблемы, вряд ли будет перенесено на заводы TSMC в ближайшем будущем, хотя конкретной информации по данному поводу в настоящий момент не предоставляется.

TSMC производит чипы и для ряда других своих партнёров, в том числе для конкурента Samsung, компании Qualcomm.