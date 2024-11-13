Samsung готовится к запуску новой модели серии S.

Компания Samsung готовится к предстоящему выпуску новой модели своей серии S, а слухи о грядущем устройстве уже начали распространяться. Особенное внимание уделяется модели Galaxy S25 Ultra. Ранее появились утечки, указывающие на изменения в дизайне данной модели, и последние рендеры, которые появились в сети их подтверждают.

На рендерах можно заметить, что дизайн Galaxy S25 Ultra действительно был обновлен, как это ранее показывали макеты устройства. Ранее компания Samsung предпочитала остроугольный дизайн для своих телефонов S Ultra, но сейчас мы видим изменение направления с более закругленными краями. Рендеры также показывают, что Galaxy S25 Ultra будет доступен в четырех вариантах расцветки.

Хотя до презентации новой модели остается еще несколько месяцев, эти рендеры уже вызвали большой интерес у фанатов Samsung.

Пользователи надеются на более быстрый процессор, лучшую камеру и увеличенный объем памяти.