Samsung столкнулась с серьезными проблемами при разработке нового процессора Exynos 2500 для Galaxy S25. Ограничения рабочей недели в Южной Корее ставят под сомнение конкурентоспособность компании на рынке.

Разработка нового чипа Exynos 2500 для флагманской серии Galaxy S25 обернулась настоящей головной болью для Samsung. По последним данным, компания решила оснастить модель Galaxy S25 Ultra процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm вместо собственного Exynos. Это решение сигнализирует о том, что Samsung не смогла добиться необходимого уровня производительности для своего нового чипа.

Основной причиной неудач разработчиков стал 52-часовой рабочий график в Южной Корее, который включает жесткие ограничения на сверхурочную работу. Инженеры Samsung часто сталкиваются с необходимостью приостанавливать работу в критические моменты, что приводит к незавершенным задачам. В результате команда разработки оказалась в сложной ситуации, когда необходимо было спешно завершать проект, но из-за ограничений времени это стало невозможным.

Некоторые сотрудники даже работали сверхурочно без оплаты, чтобы не отставать от графика. Эта ситуация привела к тому, что руководство Samsung начало обсуждение с местными законодателями возможности изменения этих норм, поскольку они понимают, что такие ограничения могут негативно сказаться на конкурентоспособности компании.

Интересно, что подобные законы о рабочей неделе существуют не только в Южной Корее. Тайваньская TSMC, главный конкурент Samsung, придерживается 48-часовой рабочей недели, что также создает свои трудности. Тем не менее, другие южнокорейские компании, такие как SK Hynix, продолжают успешно конкурировать, несмотря на аналогичные ограничения.

В отличие от этого, Qualcomm и Apple, работающие в США, не сталкиваются с юридическими предписаниями по рабочему времени. Это дает им возможность гибко управлять графиками своих сотрудников, что, безусловно, влияет на скорость и качество разработки.

Что касается моделей Galaxy S25 и S25+, источники предполагают, что они могут использовать чипы Exynos 2500 или Dimensity 9400. Однако стоимость Snapdragon 8 Elite, которая составляет около 200 долларов, делает его более предпочтительным выбором для флагманских устройств. Это создает дополнительные сложности для Samsung, которая стремится сохранить конкурентоспособность на рынке смартфонов.

Ситуация с Exynos 2500 ставит под сомнение будущее чипов Samsung, и остается вопрос: сможет ли компания преодолеть эти трудности и вернуть себе утраченные позиции в технологической гонке?