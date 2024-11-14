Разработка нового чипа Exynos 2500 для флагманской серии Galaxy S25 обернулась настоящей головной болью для Samsung. По последним данным, компания решила оснастить модель Galaxy S25 Ultra процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm вместо собственного Exynos. Это решение сигнализирует о том, что Samsung не смогла добиться необходимого уровня производительности для своего нового чипа.
Основной причиной неудач разработчиков стал 52-часовой рабочий график в Южной Корее, который включает жесткие ограничения на сверхурочную работу. Инженеры Samsung часто сталкиваются с необходимостью приостанавливать работу в критические моменты, что приводит к незавершенным задачам. В результате команда разработки оказалась в сложной ситуации, когда необходимо было спешно завершать проект, но из-за ограничений времени это стало невозможным.
Некоторые сотрудники даже работали сверхурочно без оплаты, чтобы не отставать от графика. Эта ситуация привела к тому, что руководство Samsung начало обсуждение с местными законодателями возможности изменения этих норм, поскольку они понимают, что такие ограничения могут негативно сказаться на конкурентоспособности компании.
Интересно, что подобные законы о рабочей неделе существуют не только в Южной Корее. Тайваньская TSMC, главный конкурент Samsung, придерживается 48-часовой рабочей недели, что также создает свои трудности. Тем не менее, другие южнокорейские компании, такие как SK Hynix, продолжают успешно конкурировать, несмотря на аналогичные ограничения.
В отличие от этого, Qualcomm и Apple, работающие в США, не сталкиваются с юридическими предписаниями по рабочему времени. Это дает им возможность гибко управлять графиками своих сотрудников, что, безусловно, влияет на скорость и качество разработки.
Что касается моделей Galaxy S25 и S25+, источники предполагают, что они могут использовать чипы Exynos 2500 или Dimensity 9400. Однако стоимость Snapdragon 8 Elite, которая составляет около 200 долларов, делает его более предпочтительным выбором для флагманских устройств. Это создает дополнительные сложности для Samsung, которая стремится сохранить конкурентоспособность на рынке смартфонов.
Ситуация с Exynos 2500 ставит под сомнение будущее чипов Samsung, и остается вопрос: сможет ли компания преодолеть эти трудности и вернуть себе утраченные позиции в технологической гонке?