Корейский производитель собирается выпустить очередное крупное обновление для Samsung Galaxy с многочисленными изменениями и новыми функциями.

В октябре стало известно, что One UI 7 будет выпущена сначала в бета-версии к концу этого года, а затем перейдет к финальной версии, которая появится на Samsung Galaxy S25. Теперь стало известно, что бета-версия One UI 7 будет выпущена на следующей неделе.

Этот год полностью отличается от того, к чему Samsung приучила пользователей, которые согласились купить флагманский телефон в начале года и получить финальную версию следующей версии Android между октябрем и ноябрем. График обновления был изменен, и некоторые смартфоны еще только получают One UI 6.1.1 - версию, которая появилась вместе с новыми складными телефонами в июле.

Компания Ice Universe в своем аккаунте известной соцсети сообщила, что бета-версия One UI 7 на базе Android 15 будет выпущена уже на следующей неделе. Более того, они даже назвали точную дату: 17 ноября. Правда, она ограничена двумя странами, а именно Кореей и США.

Утечка, которая тесно связана со многими новостями о Samsung, не предоставила никакой дополнительной информации о том, будут ли добавлены другие страны к первоначальному распространению или бета-версия будет открыта для других стран в ближайшие недели. В Европе первой бета-версию всегда тестировала Германия, хотя, возможно, из-за длительной задержки Samsung хочет, чтобы и в других странах опробовали новые функции One UI 7.

Одним из самых значительных изменений станет интерфейс быстрых настроек и панели уведомлений, которые будут иметь два отдельных раздела, как и другие персонализированные оболочки, например, от Xiaomi, OPPO или HONOR. Еще один примечательный аспект One UI 7 связан с плавностью анимации, и на этот раз, похоже, Samsung постаралась полностью имитировать ощущения, создаваемые на iPhone от Apple.

Среди других подробностей - новые виджеты, более функциональный экран блокировки и новые иконки для системных приложений Samsung, таких как Галерея и другие.