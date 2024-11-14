Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат прирост на 20% в одноядерных и многоядерных задачах

Компании Qualcomm и MediaTek сократили технологическое отставание от Apple, использовав второе поколение техпроцесса TSMC 3 нм при производстве Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400. Отсутствие в них поддержки технологии Scalable Matrix Extension (SME) означало, что оба чипа не использовали весь свой потенциал. По информации инсайдера, в следующем году Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 будут поддерживать эту архитектуру. Это позволит обоим процессорам сравняться с технологиями Apple при выполнении сложных вычислений. Будет получен прирост производительности на 20% в одноядерных и многоядерных задачах.

В этом году процессор Apple M4 поддерживает архитектуру ARMv9. Это позволяет ему эффективнее выполнять сложные задачи. В результате чип набрал около 4000 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6. M4 Max, который используется в топовых моделях MacBook Pro, достигает этого уровня производительности без дополнительного охлаждения. Такие же результаты смогут показывать Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 в следующем году.

Причина отсутствия SME у Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 неизвестна. Это может быть связано с использованием более старой архитектуры ARMv8. Однако инсайдер Jukanlosreve в Twitter заявил, что флагманский чип Qualcomm следующего года будет производиться по техпроцессу 2 нм Samsung GAA, известному как «SF2», а также у TSMC на техпроцессе 3 нм N3P.

Qualcomm разместит заказы у Samsung только в том случае, если последняя сможет улучшить процент выпуска годных чипов. Что касается MediaTek, маловероятно, что она обратится к Samsung.

Пока мало информации о характеристиках Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500. Ранее упоминалось, что чип Qualcomm 2025 года тестировался с рабочей частотой производительных ядер в 5 ГГц. При этом кластер ЦП оставался без изменений по сравнению с Snapdragon 8 Elite.