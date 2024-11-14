Компания Vivo готовится представить новую серию смартфонов S20, включая модель Pro с впечатляющими характеристиками. Утечки информации раскрывают наличие четырех 50-мегапиксельных камер и мощного процессора Dimensity 9300+.

Скоро компания Vivo представит свою новую серию смартфонов S20, и слухи вокруг модели S20 Pro уже вызывают большой интерес. Ожидаемая дата анонса — конец ноября, и утечки информации об этом устройстве не заставили себя долго ждать. На китайских сертификационных платформах появились номера моделей V2429A и V2430A, которые, по всей видимости, соответствуют Vivo S20 и S20 Pro.

Информатор Digital Chat Station поделился важными подробностями о S20 Pro на платформе Weibo. Эта модель станет первой в линейке S с перископической телеобъективной камерой, что обещает улучшить качество фотографий на дальних расстояниях. Устройство получит 6,7-дюймовый OLED LTPS экран с разрешением 1,5K (2800 x 1260 пикселей) и, вероятно, частотой обновления 120 Гц. Такой экран обеспечит плавность при прокрутке и яркость изображения, что сделает его отличным выбором для любителей мультимедиа.

Что касается камер, S20 Pro впечатляет: спереди разместится 50-мегапиксельная камера, а сзади установят основную 50-мегапиксельную камеру Sony IMX921 с оптической стабилизацией. Дополнительно, устройство получит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и перископическую телефотокамеру IMX882 с 3-кратным оптическим зумом.

Под капотом устройства ожидается чипсет Dimensity 9300 Plus. Аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт добавит удобства, позволяя пользователям быстро восполнять заряд. Также устройство получит оптически-экранный сканер отпечатков пальцев.

Сравнение с моделью Vivo S20 показывает, что она будет менее мощной, с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и меньшей емкостью аккумулятора. Тем не менее, обе модели сохранят стильный и легкий дизайн, что делает их привлекательными для пользователей. Интересно, как Vivo справится с конкуренцией на рынке, где каждый новый смартфон должен удивлять и радовать пользователей.