ThinkPhone 25 стал меньше прежнего и получил меньший аккумулятор

Практически полностью описанный на прошлой неделе смартфон Motorola ThinkPhone был анонсирован без всякой шумихи. Ориентированный на бизнес аппарат получил название ThinkPhone 25. При этом обычным пользователям покупать его также не запрещается.

Если устройство первого поколения обладало экраном P-OLED размером 6,6 дюйма, то новый уменьшился до значения 6,36 дюйма. Это также P-OLED с частотой 120 Гц и разрешением «Super HD» 2670 x 1220 пикселей.

Хотя количество пикселей увеличилось по сравнению с предшественником, что дало намного более высокую плотность 460 ppi, частота обновления снижена с 144 Гц. Пиковая яркость возросла с 1200 нит до 3000 нит.

Вместе с экраном уменьшился и аккумулятор. Его ёмкость на этот раз 4310 мА·ч. Это должно дать до 34 часов «обычного» использования. Это меньше заявленных 36 часов автономности оригинальной модели с аккумулятором 5000 мА·ч.

Не потрясает воображение и процессор MediaTek Dimensity 7300, который в настоящее время используется в таких смартфонах среднего уровня, как Motorola Edge 50 Neo и CMF Phone 1. Вряд ли его можно назвать шагом вперёд по сравнению с Snapdragon 8+ Gen 1 в первом ThinkPhone.

Зато ThinkPhone 25 сохраняет стандарты прочности и надёжности предшественника — MIL-STD-810H и IP68. Это указывает на защиту от воды и пыли, а также от воздействия экстремальных погодных условий, низкого давления, солнечной радиации, вибраций и различных видов ударов.

Благодаря защитному стеклу Corning Gorilla Glass 7i и задней панели из «арамидного волокна», которое якобы «крепче стали», обновлённый ThinkPhone должен легко выдерживать падения на твёрдые поверхности. Аппарат весит всего 171 г при толщине 8,1 мм.

Поддерживается технология Lenovo ThinkShield. Регулярные обновления безопасности обещаны в течение пяти лет. Это много по меркам Motorola, тем более что столько же обещано обновлять версии Android.

ThinkPhone 25 должен стать лучше по фотографическим возможностям благодаря телеобъективу 10 Мп. Он располагается рядом с основной камерой 50 Мп и сверхширокоугольным объективом 13 Мп вместо сенсора глубины 2 Мп.

Ещё есть 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища, проводная зарядка мощностью 68 Вт и беспроводная — 15 Вт, стереодинамики с технологией Dolby Atmos. Это приличные характеристики, но всё зависит от цены, которая пока названа не была.