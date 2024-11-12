Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Amazon разрабатывает собственные процессоры для искусственного интеллекта
Amazon собирается конкурировать с Nvidia на рынке ИИ

Согласно репортажу Financial Times, компания Amazon разрабатывает чипы для работы искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Компания уже создала ряд собственных процессоров для работы с нагрузками в центрах обработки данных. Новые разработки стали частью инвестиций в стартап по проектированию чипов, сделанных в 2015 году. Ожидается, что Amazon раскроет больше информации о своих процессорах для ИИ в следующем месяце в рамках анонсов чипов Trainium.

Эти чипы были разработаны лабораториями Annapurna Labs, принадлежащими Amazon, и их использует конкурент OpenAI — компания Anthropic. Anthropic является основным партнёром Amazon в сфере ИИ и предоставляет гиганту электронной коммерции и облачных вычислений доступ к базовой модели Claude для ИИ.

Эта новость стала очередной, указывающей на стремление представителей технологической отрасли снизить зависимость от Nvidia в области мощных процессоров для искусственного интеллекта. Графические процессоры Nvidia являются лидерами на рынке и лучшими для выполнения ИИ-задач. Высокий спрос и ограниченное предложение делают их одними из самых востребованных и дорогих продуктов в мире.

Для Amazon разработка собственных чипов ИИ — попытка уменьшить зависимость от продукции Nvidia и сократить расходы, сообщает Financial Times. У компании есть опыт в разработке кастомных чипов. Благодаря приобретению стартапа Annapurna, занимающегося проектированием чипов, Amazon может стабильно выпускать процессоры, снижая затраты на использование продукции AMD и Intel для традиционных рабочих нагрузок в центрах обработки данных.

Эти чипы, называемые Graviton, дополнены кастомными ИИ-процессорами Amazon Trainium. Trainium разработан для работы с большими языковыми моделями, а в ноябре 2023 года Amazon представила Trainium2.

Компания Annapurna также возглавляет усилия по разработке чипов, которые помогут Amazon снизить зависимость от графических процессоров Nvidia. В статье мало информации о данных чипах, но предполагается, что Amazon может представить их на следующем мероприятии, посвящённом Trainium2. Хотя Trainium2 был выпущен в 2023 году, ограничения в поставках не позволили ему распространиться широко. FT сообщает, что партнёр Amazon в сфере ИИ, компания Anthropic, использует Trainium2.

Чипы Amazon разрабатываются с использованием технологий тайваньской компании Alchip и производятся на мощностях TSMC. В прошлом году Amazon сообщила, что более 50 000 клиентов AWS использовали её чипы Graviton.

Вместе с Amazon другие крупные технологические компании, включая материнскую компанию Google — Alphabet и владельца Facebook — Meta*, также занимаются разработкой собственных чипов для ИИ. Ведущие компании, такие как Apple, используют чипы Google, а Meta представила свой второй ускоритель обучения и вывода (MTIA) ранее в этом году. Оба этих решения также уменьшают зависимость от графических процессоров Nvidia. OpenAI, поддерживаемая Microsoft, также рассматривает возможность разработки собственных чипов.

Google представила свой последний чип для ИИ — процессор Trillium — в этом месяце. По заявлению компании, эти чипы обеспечивают в четыре раза более быструю производительность при обучении ИИ и в три раза более быструю обработку выводов по сравнению с предыдущими версиями.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

#процессоры #amazon
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
AMD позиционирует процессор Ryzen 7 9800X3D как конкурента Intel Core i9-14900KS
Amazon планирует создать специальные умные очки для своих курьеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
5
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
1
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
2
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
3
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
8
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
1
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
7
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
1
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
2
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
8
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
Определены лучшие процессоры для игр на конец 2024 года
1
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
1
«Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в IT снижается
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
8
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
29
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
21
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
2
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
9
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
6
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
4
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+

Сейчас обсуждают

unhurtable
12:50
Главное не задумываться где у неё нычка, Урий(с)
FT: Брюссель планирует высвободить €392 млрд из бюджета ЕС на оборону
Megard
12:50
А что те 300 млрд что оставили на войну уже закончились?
Украинский депутат рассказала о «плане Б» на случай прекращения внешней помощи от Запада
Axel Maz
12:50
Трейдриппер, это несколько райзенов на одном текстолите.
AMD позиционирует процессор Ryzen 7 9800X3D как конкурента Intel Core i9-14900KS
Yilec
12:49
Ну, канешна! Виноваты windows, BIOS, потепление климата, штормы, ураганы, боги. Но только не интел.
Intel считает, что Core Ultra 200S плохо работают по вине Windows и BIOS
Eppius
12:47
Не поставит. Нет у них столько
Евросоюз поставит Украине до конца года более 1,5 млн снарядов
Eppius
12:47
Так официально вроде не запретили еще. Да и какая статья то будет под это дело?
На Xbox стартовала предзагрузка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — игра занимает более 146 ГБ
Eppius
12:46
Их разве кто то покупает?
Amazon планирует создать специальные умные очки для своих курьеров
Overseer man
12:45
Когда сбросят холодный состав с самолетов, тогда и начнется зима.
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
Александр
12:43
"появилась на кале Mash в мессенджере Telegram". Походу Mash ещё тот кал!)))
Amazon планирует создать специальные умные очки для своих курьеров
Алексей Кузнецов
12:42
У нас правит падишах, а ученые как один анонсируют обучение ишаков. Вот ни одной новости - создали, изобрели, внедрили. Только создадут, изобретут построят, когда либо ишак, либо падишах.
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем