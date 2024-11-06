Recaps будет работать на основе существующей функции X-Ray, которая позволяет пользователям Amazon Prime получать дополнительную информацию о сериале.

Amazon Prime Video анонсировал новую функцию, которая использует искусственный интеллект для создания текстовых итогов предыдущих серий и сезонов сериалов. Название этой функции — X-Ray Recaps. Она поможет зрителям быстро вспомнить важные события, если они пропустили несколько серий или давно делали перерыв в просмотре.



С помощью X-Ray Recaps пользователи смогут получать краткие текстовые обзоры ключевых моментов и сюжетных поворотов, а также важных деталей, связанных с персонажами. Это будет удобно для тех, кто не хочет тратить время на пересмотр предыдущих эпизодов, но при этом хочет освежить память.



Функция будет работать на базе уже существующей функции X-Ray, которая предоставляет дополнительную информацию о сериале, такую как список актеров, названия песен в саундтреках и другие детали. Новый инструмент будет анализировать видео, субтитры и диалоги, чтобы создать точные и полезные текстовые напоминания. Одним из преимуществ этой функции является то, что она будет минимизировать риск попадания спойлеров.

На данный момент функция доступна в бета-версии для пользователей Fire TV в США, и с конца 2024 года она будет поддерживаться на других устройствах. X-Ray Recaps будет доступна для всех оригинальных сериалов Amazon и MGM Studios.