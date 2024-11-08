Mass Effect получит собственный сериал от Amazon с автором «Форсажа 9» в роли сценариста

Amazon готовит сериал по мотивам легендарной игровой франшизы Mass Effect, которая на протяжении многих лет удерживает сердца фанатов научной фантастики и ролевых игр. Новый проект уже официально запущен в производство. За сценарий и продюсирование отвечает Дэниел Кейси, получивший популярность благодаря своей работе над фильмом «Форсаж 9». Его уникальный подход и опыт в создании захватывающих блокбастеров могут придать проекту необходимую динамику.

В создании сериала участвуют и другие специалисты. Карим Зрейк, ранее работавший над сериалами Marvel на платформе Netflix, и Ари Арад, продюсер «Железного человека» и экранизации игры «Анчартед», также присоединились к команде. О сюжете пока нет никакой информации, что только разжигает интерес поклонников.

Франшиза Mass Effect, известная своим богатым лором и уникальными персонажами, уже давно рассматривается как идеальный материал для экранизации. История капитана Шепарда и его команды, противостояние с древними и мощными врагами — все это может быть мастерски воплощено в сериальном формате. В руках талантливых сценаристов и продюсеров проект имеет потенциал стать одним из лучших научно-фантастических сериалов.