Устройство будет предоставлять водителям и курьерам пошаговую навигацию

Как сообщает Reuters, Amazon разрабатывает умные очки дополненной реальности для водителей и курьеров, которые позволят им лучше ориентироваться на маршрутах, а также в зданиях. Таким образом компания пытается оптимизировать временные затраты на последнем этапе доставки. Согласно задумке, очки будут предоставлять пользователю удобный пошаговый маршрут навигации. Такие указания помогут работнику сэкономить время при каждой доставке – например, подсказывая, как добраться до нужного подъезда или найти лифт.

Несмотря на то, что экономия времени на доставке каждого заказа выйдет совсем небольшой, в масштабах крупной компании использование очков дополненной реальности со встроенным навигатором может сэкономить колоссальное количество человеко-часов. Впрочем, тут есть еще один важный нюанс: сами курьеры часто не заинтересованы передвигаться быстрее комфортного для себя темпа, чтобы максимально оперативно доставить заказ, особенно если в компании используется почасовая оплата. Решается эта проблема просто: наймом наиболее мотивированных работников и гибридной схемой оплаты, в которой существенная часть дохода зависит от количества доставленных посылок или от пройденного по предоставленным маршрутам расстояния.