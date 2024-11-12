Смартфон Red Magic 10 Pro анонсируют в среду

13 ноября состоится анонс смартфона Red Magic 10 Pro. В преддверии этого события производитель постепенно раскрывает ключевые особенности устройства, в том числе его дизайн. На этот раз было сказано, что Red Magic 10 Pro обладает массивной батареей ёмкостью 7050 мАч. Это не мешает устройству сохранить тонкий корпус толщиной всего 8,9 мм.

Новый смартфон описывается как «более мощный, но не более толстый». Несмотря на увеличенную ёмкость батареи, размеры и вес устройства остались прежними.

Впечатляющая ёмкость батареи Red Magic 10 Pro дополняется продвинутыми технологиями управления питанием. Батарея названа Bull Demon King, и в ней применяются три ключевые технологии: туннельная технология ETT, батарея нового поколения с отрицательным электродом из кремния и углерода и интеллектуальное управление энергией Magic Cube AI. Эти инновации оптимизируют работу батареи, обеспечивая срок службы и эффективное использование энергии без ущерба для тонкого дизайна устройства.

Серия смартфонов Red Magic 10 Pro будет включать в себя последние достижения в области игровых технологий и производительности. Этот аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Elite с фирменным игровым чипом Red Core R3. Первые тесты показывают результат более 3,11 млн баллов в AnTuTu, что доказывает его игровые возможности.

Для поддержки скорости устройство оснащено памятью LPDDR5X до 9600 Мбит/с и хранилищем UFS 4.0 PRO, обеспечивающим быстрый доступ к данным. Модель Pro+ предлагает 24 ГБ памяти и 1 ТБ хранилища.

Управление теплом является важным показателем игровых смартфонов. В данном случае применяется 10-слойная система охлаждения. Среди других характеристик назовём систему Android 15, зарядку мощностью 100 Вт и безрамочный экран.